Лимонный торт (по рецепту Ирины Аллегровой)

Хочу сегодня поделиться с вами рецептом любимого лимонного пирога. Рецепт я подсмотрела в какой-то кулинарной программе, в которой принимала участие эстрадная певица Ирина Аллегрова. Готовила я этот торт-пирог с яблоками и лимонами много раз, он всегда получается вкусным, ароматным, с насыщенным цитрусовым вкусом. Оторваться от пирога очень тяжело!

Для теста:

Масло сливочное (комнатной температуры) – 200 г

Сахар – 2 стакана

Яйца – 2 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Цедра лимона или апельсина, тертая – 1 ст. л.

Мука – 400-450 г

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Ванилин – 1 щепотка*

Для начинки:

Лимоны – 3 шт.

Яблоки зеленые – 3 шт.

Сахар – 1 стакан

Желатин быстрорастворимый – 15 г

Крахмал – 4 ст. л.*

Для украшения:

Сахарная пудра (по желанию) - по вкусу

Готовим тесто. Для этого размягченное сливочное масло растираем с сахаром.

Добавляем яйца, разрыхлитель, ванилин, тертую цедру, сметану и взбиваем миксером до однородного состояния и растворения сахара.

Постепенно добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Муки при этом может потребоваться чуть больше или чуть меньше.

Разделяем тесто на две части. Одну часть отправляем в морозильник.

Вторую часть теста распределяем по форме, делаем бортики и отправляем в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 170-180 градусов.

Готовим начинку. Лимоны обдаем кипятком, разрезаем на 4 части каждый лимон и удаляем косточки. Вместе со шкуркой пропускаем лимоны через мясорубку. Добавляем в измельченные лимоны сахар и желатин. Перемешиваем.

Яблоки нарезаем мелкими кубиками.

Вынимаем из духовки основу для торта-пирога и посыпаем крахмалом. Сверху выкладываем яблоки и лимонную смесь.На начинку натираем вторую часть теста из морозильника. Возвращаем тертый пирог с яблоками и лимонами в духовку и выпекаем лимонный пирог до золотистого цвета примерно 45-50 минут при температуре 170-180 градусов.

Разрезать лимонный торт можно только тогда, когда он полностью остынет. Можно посыпать яблочно-лимонный пирог сахарной пудрой.

Приятного аппетита!







