Лимонный торт (по рецепту Ирины Аллегровой)
Хочу сегодня поделиться с вами рецептом любимого лимонного пирога. Рецепт я подсмотрела в какой-то кулинарной программе, в которой принимала участие эстрадная певица Ирина Аллегрова. Готовила я этот торт-пирог с яблоками и лимонами много раз, он всегда получается вкусным, ароматным, с насыщенным цитрусовым вкусом. Оторваться от пирога очень тяжело!
Для теста:
Масло сливочное (комнатной температуры) – 200 г
Сахар – 2 стакана
Яйца – 2 шт.
Сметана – 2 ст. л.
Цедра лимона или апельсина, тертая – 1 ст. л.
Мука – 400-450 г
Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
Ванилин – 1 щепотка*
Для начинки:
Лимоны – 3 шт.
Яблоки зеленые – 3 шт.
Сахар – 1 стакан
Желатин быстрорастворимый – 15 г
Крахмал – 4 ст. л.*
Для украшения:
Сахарная пудра (по желанию) - по вкусу
Готовим тесто. Для этого размягченное сливочное масло растираем с сахаром.
Добавляем яйца, разрыхлитель, ванилин, тертую цедру, сметану и взбиваем миксером до однородного состояния и растворения сахара.
Постепенно добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Муки при этом может потребоваться чуть больше или чуть меньше.
Разделяем тесто на две части. Одну часть отправляем в морозильник.
Вторую часть теста распределяем по форме, делаем бортики и отправляем в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 170-180 градусов.
Готовим начинку. Лимоны обдаем кипятком, разрезаем на 4 части каждый лимон и удаляем косточки. Вместе со шкуркой пропускаем лимоны через мясорубку. Добавляем в измельченные лимоны сахар и желатин. Перемешиваем.
Яблоки нарезаем мелкими кубиками.
Вынимаем из духовки основу для торта-пирога и посыпаем крахмалом. Сверху выкладываем яблоки и лимонную смесь.На начинку натираем вторую часть теста из морозильника. Возвращаем тертый пирог с яблоками и лимонами в духовку и выпекаем лимонный пирог до золотистого цвета примерно 45-50 минут при температуре 170-180 градусов.
Разрезать лимонный торт можно только тогда, когда он полностью остынет. Можно посыпать яблочно-лимонный пирог сахарной пудрой.
Приятного аппетита!